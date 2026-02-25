Kantonspolizei St. Gallen zeigt mehrere Gaffer an

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn A1 zwischen Oberbüren und Gossau fünf Gaffer angezeigt. Sie filmten von ihren Autos aus mit ihren Handys einen Unfall.

Die fünf Autofahrer im Alter zwischen 24 und 47 Jahren erstellten während der Vorbeifahrt an der Unfallstelle mit ihren Mobiltelefonen Video- oder Fotoaufnahmen. Das schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Einer dieser Männer war mit einem Führerausweisentzug belegt. Er werde auch deswegen angezeigt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz vor 8.00 Uhr. Laut Polizei dürften mehrere Fahrzeuge bei stockendem Verkehr nicht rechtzeitig gebremst haben, was schliesslich zu einem Unfall mit sechs Fahrzeugen führte. Daran beteiligt waren vier Autos, ein Lieferwagen sowie ein Lastwagen.

Eine 64-jährige Autofahrerin erlitt unbestimmte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Eine Autofahrerin im Alter von 29 Jahren wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken.

Aufgrund der Kollision bildete sich ein grösserer Rückstau. Der betroffene Autobahnabschnitt blieb für rund 30 Minuten komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Kurz nach 9.45 Uhr waren alle Fahrbahnen wieder frei.