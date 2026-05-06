Ein Unfall in Quarten SG endete dramatisch: Ein landwirtschaftlicher Transporter stürzte am Dienstag einen Abhang hinunter. Zwei schwer verletzte Männer wurden per Helikopter ins Spital geflogen.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein landwirtschaftlicher Transporter ist am Dienstag auf der Hinterlauistrasse in Quarten SG aus bislang unbekannten Gründen die Holzschutzplanke durchbrochen und stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter. Schliesslich wurde das Fahrzeug durch einen Baum gestoppt.

Die beiden Insassen, ein 67-jähriger und ein 41-jähriger Mann, wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

Männer ins Spital geflogen

Mithilfe von Rettungsspezialisten, Helikoptern der Alpinen Rettung Schweiz und zwei Rega-Helikoptern wurden die beiden eher schwer verletzten Männer geborgen und ins Spital geflogen.

Zusätzlich standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Unfallursache.



