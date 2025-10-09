Am späten Donnerstagabend türmen sich dichte Rauchwolken über der Flumroc AG in Flums SG – nach einem technischen Defekt ist ein Ofen ausgelaufen. Da schädliche Gase austreten können, wird die Bevölkerung nun gebeten, drin zu bleiben.

Riesige Rauchwolken über der Flumroc AG. Foto: Leserreporter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Grossaufgebot der Kantonspolizei St. Gallen wird am Donnerstagabend, kurz vor 21.30 Uhr, nach Flums gerufen. Der Grund: Nach einem technischen Defekt ist einer der Öfen in der Flumroc AG, einer Firma, die Steinwolle herstellt, übergelaufen. Das bestätigt die Kapo auf Anfrage von Blick und in einer Medienmitteilung.

Die mehrere Tausend Grad heisse Masse sorgt in der Gegend für eine starke Rauchentwicklung – selbst aus Österreich meldet sich ein Leser, er sei von Alertswiss gewarnt worden. Mehrere Stellen seien in grossen Zahlen vor Ort, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen. Von Verletzten habe man bisher keine Kenntnis, die Gefahr für die Bevölkerung könnte jedoch nicht abschliessend bewertet werden.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass schädigende Gase entweichen. Es wurde daher ein Sirenenalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wird gebeten, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen auszuschalten. Weitere Anweisungen werden über das Radio verbreitet. Wer unterwegs ist, soll das Gebiet weiträumig umfahren.