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St. Gallen
Marlies Rhyner aus Wattwil zum Fall mit Flüchtlingsfamilie
Marlies Rhyner aus Wattwil
«400'000 Franken sind zu viel»
Der Gemeindepräsident von Wattwil SG erwähnt an einer Veranstaltung, dass eine siebenköpfige Flüchtlingsfamilie die Gemeinde 400’000 Franken pro Jahr kostet. Das sorgt bei vielen für Unmut.
Publiziert: 21:17 Uhr
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Sandro Zulian
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