In Rorschacherberg SG sprengte sich an Silvester ein Mann beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern einen Unterarm ab. Die Polizei berichtet von weiteren schweren Verletzungen.

Mann (36) bei Unfall mit selbstgebasteltem Feuerwerk in Rorschacherberg SG schwer verletzt

1/2 In Rorschacherberg SG sprengte sich ein Mann an Silvester beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern den linken Unterarm ab. Foto: Pius Koller

Die Explosion verursachte schwere Verletzungen im Gesicht und am ganzen Körper

Der 36-Jährige ist im Spital und ansprechbar

Cédric Hengy Redaktor News

Silvester-Drama in Rorschacherberg SG: In der Neujahrsnacht, kurz vor 0.40 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen eine brutale Meldung ein.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand hatte dort ein 36-jähriger Mann selber Feuerwerk gebastelt oder mit Inhaltsstoffen von Feuerwerk hantiert.

Dabei kam es zu einer Explosion, bei der dem Mann der linke Unterarm weggesprengt wurde. Zudem erlitt er weitere Verletzungen im Gesicht sowie am restlichen Körper. Der Mann wurde daraufhin schwerstverletzt ins Spital gebracht.

«Der linke Unterarm musste ihm komplett amputiert werden», sagt Polizeisprecher Florian Schneider zu Blick. Des Weiteren habe die Explosion Verletzungen an den Augen und Verbrennungen an mehreren Körperstellen hinterlassen. «Der Mann befindet sich nach wie vor im Spital», so Schneider. Er sei jedoch ansprechbar.

Auch sonst kam es in der Schweiz während der Silvester-Nacht zu mehreren Polizeieinsätzen.