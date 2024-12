Fahrerin verletzt, Hund tot Auto stürzt in Wassen UR über 30 Meter in die Reuss

Auf der Gotthardstrasse in Wassen UR ist am Dienstagmorgen eine 29-jährige Automobilistin verunfallt und erheblich verletzt worden. Die Gotthardstrasse war während mehreren Stunden gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri am Dienstag mitteilte.