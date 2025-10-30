DE
Liess Mutter es verhungern?
Löwen-Baby in Ostschweizer Zoo nach vier Wochen tot

Traurige Nachricht aus dem Walter Zoo in Gossau SG: Der erst Anfang Oktober geborene Löwe ist am Donnerstag tot aufgefunden worden.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
1/2
Nicht mehr ausreichend gesäugt: Das Löwen-Baby aus dem Walter Zoo ist nicht mehr.
Foto: facebook/walterzoo
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Anfang Oktober im Walter Zoo im sanktgallischen Gossau geborene Löwe ist tot. Das teilte der Zoo am Donnerstagabend auf Facebook mit. Er sei am Morgen leblos in der Anlage gefunden worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe das Muttertier ihr Verhalten im Verlauf der Wochen plötzlich geändert und das Jungtier nicht mehr ausreichend gesäugt, schrieb der Zoo. Da die Mutter Anzeichen von Paarungsbereitschaft gezeigt habe, sei möglicherweise eine hormonelle Veränderung die Ursache dafür. Was genau diese Veränderung ausgelöst habe, bleibe wohl ein Geheimnis der Natur.

