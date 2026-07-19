DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ostschweiz
St. Gallen
Leservideo zeigt: BMW kracht in Uznach SG in Gebäudewand
Leservideo zeigt Unfallstelle
BMW kracht in Uznach SG in Gebäudewand
Ein Leservideo zeigt die Unfallstelle in Uznach SG, wo ein Auto in eine Gebäudewand gekracht ist.
Publiziert: 17:18 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen