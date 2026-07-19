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Leservideo zeigt Unfallstelle
BMW kracht in Uznach SG in Gebäudewand

Ein Leservideo zeigt die Unfallstelle in Uznach SG, wo ein Auto in eine Gebäudewand gekracht ist.
Publiziert: 17:18 Uhr
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