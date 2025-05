1/11 Kevin P. tötete Salvatore N. im Februar 2022. Im Februar 2024 wurde die Verhandlung gegen den heute 22-Jährigen wegen eines neuen psychiatrischen Gutachtens pausiert. Am Donnerstag geht es weiter. Foto: Siggi Bucher

Darum gehts Brutaler Fall in Mels: Kevin P. tötet Pizzaiolo Salvatore N. (†45) mit Regenschirm

Staatsanwaltschaft bezieht sich auf psychiatrisches Gutachten und fordert milde Strafe

Gericht fordert neues Gutachten an – Prozess geht nach einjährigem Unterbruch weiter

Sandro Zulian Reporter News

Der Fall Mels SG ist so brutal, wie er verwirrend ist. Am frühen Morgen des 27. Februar 2022 tötete Kevin P.* (22) im Restaurant Schäfli in Mels SG den Pizzaiolo Salvatore N.* (†45). Nach einem Kampf sticht Kevin P. dem Italiener mit einem Regenschirm heftig in beide Augen. Salvatore N. stirbt an schweren Schädel-Hirn-Verletzungen. «Der Angeklagte hat das Leben eines wunderbaren Mannes ausgelöscht», sagte die Schwester des Opfers zu Blick.

Die Verhandlung vom Februar 2024 musste unterbrochen werden, weil das Gericht beim vorhandenen, psychiatrischen Gutachten über den geständigen Kevin P. noch zu viele offene Fragen hatte. Ein Neues sollte eingeholt werden. Nach über einem Jahr ist dieses jetzt da – der Prozess geht weiter.

Schon damals versuchten Staatsanwaltschaft, Gericht und Medien Licht ins Dunkle zu bringen. Denn auch heute noch beschäftigt eine Frage wie keine andere: Warum?

Im Hasenkostüm einen Menschen umgebracht

«Ich musste gegen einen russischen Soldaten kämpfen», sagte der damals 19-jährige Täter Kevin P.* zu den Rettungskräften, nachdem er neben der blutüberströmten Leiche von Salvatore N.* (†45) aufgewacht war. Dort war der stark betrunkene Täter eingeschlafen. «Im ersten Moment glaubte ich, es handle sich um Fasnachtsleichen», sagte der Schäfli-Wirt Willi Meier (76) damals im Blick. Er fand die beiden.

Rückblende: Am Abend vor der Tat erlebte Kevin P. in Mels SG an der Fasnacht eine durchzechte und merkwürdige Nacht. «Ich weiss es nicht», war die häufigste Antwort des Angeklagten auf die Fragen des Richters während der Gerichtsverhandlung. Maximal 2,09 Promille soll der junge Mann im Blut gehabt haben. Auch Salvatore N. war gemäss Anklageschrift betrunken und hatte Kokain konsumiert.

Um kurz vor 6 Uhr morgens ging Kevin P., mit einem Hasenkostüm verkleidet, im «Schäfli» in den zweiten Stock und betrat das Zimmer 22. Dort habe ihm Salvatore N. ans Geschlechtsteil gefasst, es kam zum Streit, der blutig und tödlich endete. Das Opfer und der Täter sollen sich nicht gekannt haben. Warum Kevin P. überhaupt dort war, konnte der Mann dem Gericht genauso wenig erläutern, wie die Frage, warum ein Schirm in beide Augen eine angebrachte Reaktion auf einen Streit sein soll.

Neues Gutachten soll Klarheit bringen

Der Promillewert ist unter anderem der Grund, weshalb die Staatsanwaltschaft von Anfang an auf «Verüben einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit» plädierte und nicht die volle Härte des Gesetzes anwandte. Das psychiatrische Gutachten stützte die Unzurechnungsfähigkeit des Täters.

Doch der forensische Psychiater, der das Gutachten erstellte, war in der Zwischenzeit verstorben. Er kann nicht mehr befragt werden.

Für das Gericht Grund genug, die Verhandlung zu unterbrechen. «Zu viele Fragen sind noch offen», sagte der vorsitzende Richter vor einem Jahr. Ein neues psychiatrisches Gutachten wurde in Auftrag gegeben – und liegt jetzt vor.

Täter muss wahrscheinlich nicht ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft fordert gemäss Anklageschrift lediglich eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren bedingt. Von einer psychiatrischen Massnahme ist in der Anklageschrift ebenfalls nichts zu lesen – beides eine Folge des Gutachtens.

Für den Anwalt der Opferfamilie, Daniele Moro, ist das zu wenig. Er begrüsste ein neues Gutachten und sagte damals: «Es kann nicht sein, dass ein Mann einen anderen Mann umbringt und dann nie eine Zelle von innen sehen muss.»

Die Schwester des Verstorbenen fügt im Hinblick auf den Beschuldigten an: «Seinetwegen fliessen jeden Tag Tränen über mein Gesicht.» Die Opferfamilie klagt auf Genugtuung und Schadenersatz im Wert von knapp 800'000 Franken.

Die Verteidigerin von Kevin P. forderte damals im 2024 einen Freispruch. Sie und ihr Klient wollten sich am Mittwoch auf Blick-Anfrage nicht äussern. Die Verhandlung gegen Kevin P. wird am Donnerstag um 9 Uhr weitergeführt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Blick berichtet live.

* Namen geändert