Festnahme in Rüthi SG Vermummter Bambusstock-Schweizer (48) bedroht Jugendlichen (15) mit Messer

Ein Vermummter griff am Freitagabend einen Jugendlichen in Rüthi SG an. Er wurde festgenommen.

Publiziert: 09:55 Uhr | Aktualisiert: 10:11 Uhr