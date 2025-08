Ein Einbruch in Wildegg AG endete mit der Festnahme des Täters. Der Hausbesitzer überraschte den marokkanischen Asylbewerber und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Foto: Kapo Aargau via Twitter

Darum gehts Einbruch in Wildegg AG: Hausbewohner stellt Einbrecher und ruft Polizei

Marokkanischer Asylbewerber als Tatverdächtiger festgenommen, mutmassliches Diebesgut gefunden

Hausbewohner erlitt Prellung und Schramme im Gesicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Der Tatort: ein Einfamilienhaus in Wildegg AG. Passiert ist es am Mittwochabend.

Der Bewohner des Hauses (68) kehrte um 23.30 Uhr von einem Fest heim und bemerkte, dass im Obergeschoss Licht brannte. Sofort schaute er nach und traf auf einen Unbekannten, der ihm auf der Treppe entgegenkam. Dieser versetzte dem Hausbewohner einen Tritt ins Gesicht und wollte flüchten.

Beherzt packte der Bewohner den Eindringling jedoch und schaffte es, ihn zurückzuhalten und gleichzeitig den Polizeinotruf zu wählen. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Lenzburg rückten an und konnten den jungen Mann (24) festnehmen.

Kantonspolizei Aargau ermittelt

Der Hausbewohner erlitt eine Prellung sowie eine Schramme im Gesicht. Wie sich zeigte, musste der Festgenommene ein Kellerfenster eingeschlagen haben und dort ins Haus eingestiegen sein.

Beim Tatverdächtigen handelte es sich um einen Marokkaner, der als Asylbewerber in der Schweiz weilt. Bei ihm fand sich mutmassliches Diebesgut, das nach ersten Erkenntnissen zu Delikten in anderen Kantonen führt. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen, schreibt sie in einer Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau führt eine Strafuntersuchung.