Rätselhafte Drohnensichtung über St. Galler Armeebasis: Ein Soldat schildert, wie drei grosse Quadrocopter eine Militärübung in Bronschhofen SG beobachteten. Die Armee bestätigt den Vorfall, die Hintergründe bleiben jedoch unklar.

Auf einen Blick Mysteriöse Drohnensichtungen in Schweizer Militärübung sorgen für Aufregung

Soldat berichtet von drei grossen Quadrocoptern, die Übungsgelände beobachteten

Mitte Dezember sorgten mysteriöse Drohnensichtungen im US-Bundesstaat New Jersey für Aufregung. Schnell gab es Entwarnung: Die Drohnen seien «legal» unterwegs, teilte die Regierung von US-Präsident Joe Biden (82) mit.

Nun soll es auch in der Schweiz merkwürdige Vorkommnisse dieser Art gegeben haben. Das berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf einen Soldaten, der während einer Übung in der Logistikbasis der Armee in Bronschhofen SG stationiert war.

«Es war komisch»

Dem Mann zufolge kam es Mitte Dezember zu einem brisanten Vorfall. «Während der Übung tauchten plötzlich drei grosse Quadrocopter auf und begannen, in etwa 40 oder 50 Metern Höhe über dem Gelände zu kreisen», schildert er. «Es war komisch. Sie schwebten über uns und blieben dann an Ort und Stelle stehen. Sie haben uns 100 Prozent beobachtet.»

Einmal sollen die Drohnen verschwunden sein, nur um kurz darauf wieder aufzutauchen. Vermutlich wurden in dieser Zeit die Akkus der Flugobjekte ausgetauscht.

Viele Fragen noch ungeklärt

Zunächst seien die Drohnen als Teil der Übung betrachtet worden. Mehrere Fahrzeuge wurden zur Verfolgung vorbereitet. Als diese losfuhren, hatten sich die Drohnen bereits aus dem Staub gemacht. «Wir haben die Sichtung anschliessend dem Stab gemeldet und waren überrascht, als dieser uns sagte, dass die Drohnen nichts mit der Übung zu tun haben und sie nichts davon wüssten», zitiert das Nachrichtenportal den Augenzeugen dazu.

«Die Armee hat Kenntnis von diesem Vorkommnis auf dem Gelände der LBA in Bronschhofen», bestätigt Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber «20 Minuten». Was wollten die Drohnen erreichen? Und wo kamen sie her? Das ist noch unklar.