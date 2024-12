1/4 Bei Anwohnern in den US-Bundesstaaten New York und New Jersey hatten mysteriöse Drohnensichtungen Besorgnis ausgelöst. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Weisses Haus: Drohnen an US-Nordostküste sind legal unterwegs

Beunruhigung unter Anwohnern wegen unbekannter Flugobjekte mit blinkenden Lichtern

Zwei Männer in Boston wegen gefährlichen Drohneneinsatzes am Flughafen festgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die an der Nordostküste der USA seit einiger Zeit gesichteten Drohnen sind nach Angaben des Weissen Hauses ausnahmslos «legal» unterwegs. «Nach unserer derzeitigen Einschätzung handelt es sich bei den Aktivitäten um kommerzielle Drohnen sowie Hobby- oder Polizeidrohnen, die alle legal und rechtmässig operieren», erklärte der Sprecher der Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby (61), am Montag in Washington. Darüber hinaus gebe es auch Flugzeuge oder teils auch Sterne, die fälschlicherweise für Drohnen gehalten würden, sagte Kirby.

Die Drohnen hatten in den vergangenen Wochen in einigen Regionen der Bundesstaaten New York und New Jersey für Beunruhigung unter den Anwohnern gesorgt. Aufnahmen der Flugobjekte mit blinkenden Lichtern und Rotoren verbreiteten sich im Internet. Zur Beunruhigung der Menschen trug bei, dass die Behörden lange Zeit keinerlei Angaben zur Herkunft der Flugobjekte machten. In Boston im US-Bundesstaat Massachusetts wurden zwei Männer festgenommen, denen ein «gefährlicher Drohneneinsatz» am internationalen Flughafen der Stadt zur Last gelegt wurde.