DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ostschweiz
St. Gallen
Video zeigt den entgleisten Zug bei Altstätten SG
Bei Altstätten SG
Video zeigt den entgleisten Zug
Am Sonntag entgleiste ein Zug auf der Fahrt von Gais nach Altstätten im Bereich der Haltestelle «Alter Zoll» oberhalb von Altstätten. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Publiziert: 06:31 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Unfälle Schweiz
1:19
Zwei Personen gerettet
Erdrutsch erfasst Mehrfamilienhaus in Maladers GR
0:41
Strasse vier Stunden gesperrt
Polizei untersucht Unfallort in Bowil BE
0:51
Beim Fussgängerstreifen
Video zeigt die Unfallstelle in Volketswil ZH
1:11
Bei Ausfahrt Würenlos AG
Autofahrer kracht auf der Flucht in Leitplanke
0:35
Video zeigt Unfallstelle
Busse bei Kollision massiv beschädigt
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen