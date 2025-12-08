DE
Bei Altstätten SG
Video zeigt den entgleisten Zug

Am Sonntag entgleiste ein Zug auf der Fahrt von Gais nach Altstätten im Bereich der Haltestelle «Alter Zoll» oberhalb von Altstätten. Eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Publiziert: 06:31 Uhr
