DE
FR
Abonnieren

Aus der Ferne gefilmt
Video zeigt die Flammen in Weieren

In Weieren ist am frühen Morgen ein Doppeleinfamilienhaus samt angebautem Schopf vollständig ausgebrannt.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Meistgelesen