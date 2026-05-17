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St. Gallen
Video zeigt die Flammen in Weieren SG
Aus der Ferne gefilmt
Video zeigt die Flammen in Weieren
In Weieren ist am frühen Morgen ein Doppeleinfamilienhaus samt angebautem Schopf vollständig ausgebrannt.
Publiziert: vor 54 Minuten
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