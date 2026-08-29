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Altenrhein-CEO Thomas Krutzler
«Hatten intensive Diskussionen mit der Politik»

Der Flughafen St.Gallen-Altenrhein feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Blick hat mit CEO Thomas Krutzler gesprochen.
Publiziert: 19:31 Uhr
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