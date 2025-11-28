In Bendern, im Fürstentum Liechtenstein, kollidierte am Donnerstagabend ein Auto mit einem Hirsch. Der Hirsch starb noch vor Ort, das Auto erlitt erheblichen Schaden. Erst Mitte November kam es zu einem ähnlichen Unfall.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagabend kam es kurz vor 18.30 Uhr in Bendern (Liechtenstein) zu einer Kollision zwischen einem Hirsch und einem Auto. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, der Hirsch verendete noch vor Ort.

Erst Mitte November kam es in Nendeln, ebenfalls im Fürstentum Liechtenstein, zu einem ähnlichen Unfall. Der Hirsch wurde schwer verletzt.

Diese Tipps gibt die Polizei

Um das Risiko von Wildunfällen zu verringern, empfiehlt die Landespolizei Liechtenstein allen Verkehrsteilnehmenden folgende Hinweise: