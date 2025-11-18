Hirsch bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Nendeln (FL) ist ein Hirsch schwer verletzt worden. Das Tier musste später erlöst werden.

1/4 Bei einem Verkehrsunfall in Nendeln in Liechtenstein wurde ein Hirsch so schwer verletzt, dass er per Schuss erlöst werden musste. Foto: Landespolizei Liechtenstein

Schwerer Verkehrsunfall im liechtensteinischen Nendeln. Ein Auto kollidierte am Montagabend mit einem Hirsch. Der Hirsch wurde so schwer verletzt, dass er vom Jagdaufseher per Schuss erlöst werden musste, wie die liechtensteinische Landespolizei in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss Polizei fuhr eine Frau gegen 18.30 Uhr auf der Churer Strasse in nördliche Richtung. Kurz nach dem Verkehrsteiler am Ortseingang Nendeln querte ein Hirsch talwärts die Hauptstrasse. Dabei wurde er frontal von einem silbernen Kleinwagen erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort prallte das Tier auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden SUVs und durchbrach mit seinem Geweih die Frontscheibe. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nicht verletzt.