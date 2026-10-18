Erdbeben schüttelt Linthal GL durch

Ein Erdbeben erschütterte am Sonntagmorgen die Innerschweiz. Berichte über Schäden gibt es bisher keine.

Gabriel Knupfer Redaktor News

Am frühen Sonntagmorgen um 4:37 Uhr riss ein Erdbeben viele Menschen in der Innerschweiz aus dem Bett. Beim Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) gingen über 200 Verspürtmeldungen ein.

«Das Haus war leicht in Bewegung und die Bewegung war hörbar», berichtet ein Leser in Erstfeld UR gegenüber Blick. «Die Erschütterung dauerte etwa zwei Sekunden», sagt ein anderer Leser in Amsteg UR.

Laut dem SED hatte das Beben eine Stärke von 4.0. Das Epizentrum lag in der Gemeinde Linthal GL in 5,3 Kilometer Tiefe. Berichte über mögliche Schäden gibt es nicht. Diese sind aber laut ETH bei einem Beben dieser Stärke möglich.

Der SED registriert in der Schweiz 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Spürbar sind davon aber nur 10 bis 20 mit Stärken ab etwa 2,5.