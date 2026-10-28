Helikopter-Unglück auf Glarner Gletscher

Auf dem Spitzalpelifirn ist am Dienstag ein Helikopter abgestürzt. Der Pilot wurde verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstag gegen 09.30 Uhr ist auf dem Spitzalpelifirn bei Linthal in der Gemeinde Glarus Süd ein Helikopter abgestürzt. Der Unfall passierte im Gebiet des Gebirgslandeplatzes Clariden-Hüfifirn, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Der 54-jährige Pilot führte auf dem Gletscher Höhenlandungen mit einem Helikopter des Typs Robinson R44 durch. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte die Maschine ab und schlug auf dem Boden auf. Weitere Personen waren laut Polizei nicht beteiligt.

Eine Rega-Crew versorgte den verletzten Piloten vor Ort medizinisch und flog ihn anschliessend in ein Spital. Der Helikopter wurde beim Absturz schwer beschädigt. Für Drittpersonen bestand laut Kantonspolizei keine Gefahr.

Pilot verletzt

Die Maschine wurde in Zusammenarbeit mit den Untersuchungsbehörden durch ein lokales Helikopterunternehmen bereits geborgen. Die Kantonspolizei Glarus hat unter Leitung der für Flugunfälle zuständigen Bundesanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST führt eine Voruntersuchung.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Glarus auch ein fliegender Einsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, die Rega, die SUST, die Alpine Rettung Schweiz sowie die Feuerwehren Altdorf und Unterschächen UR.