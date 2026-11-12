Nach dem Sexualdelikt von Näfels GL ist die Strafuntersuchung abgeschlossen. Die Staats- und Jugendanwaltschaft Glarus hat gegen den Beschuldigten Anklage wegen Vergewaltigung erhoben.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus hat im Fall eines Sexualdelikts in Näfels GL Anklage erhoben. Dem Beschuldigten wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen.

Der Vorfall ereignete sich am 13. Oktober 2025. Laut Anklagevorwurf war eine Frau zuvor mit dem Zug von Glarus nach Näfels-Mollis unterwegs. Der Beschuldigte soll ihr angeboten haben, sie nach dem Aussteigen auf dem Heimweg zu begleiten.

Anschliessend soll er auf einer Wiese am linksseitigen Linthdamm in Näfels, in der Nähe der Netstal Maschinenfabrik, gegen den Willen der Frau den Geschlechtsverkehr vollzogen haben.

Die Strafuntersuchung ist nun abgeschlossen.