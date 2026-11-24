Im Glarnerland sollten Anwohner aktuell gut aufpassen. Die Polizei warnt vor einer wiederholten Betrugsmasche an Haustüren. Die Betrüger bitten unter einem Vorwand um Geld und lassen ein vermeintliches Pfand zurück.

Darum gehts Die Kantonspolizei Glarus warnt vor einer Betrugsmasche, bei der an Haustüren Geld verlangt wird

Betrüger bieten teils gestohlene Velos als Pfand an, zahlen Geld nicht zurück und holen sie nicht ab

Die Polizei rät, kein Geld bei ungeprüfter Notlage zu geben und sich bei Zweifeln bei ihr zu melden

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Im Kanton Glarus warnt die Kantonspolizei vor einer wiederholt angewandten Betrugsmasche an Haustüren. Laut der Kantonspolizei Glarus klingelt eine Person bei Betroffenen und bittet unter einem Vorwand um Geld.

Die Person gibt demnach beispielsweise an, den Wohnungsschlüssel verloren zu haben und deshalb nicht mehr in die Wohnung zu gelangen. Sie behaupte, Geld zu benötigen, um vorübergehend in einem Hotel übernachten zu können.

Gestohlene Velos werden als Pfand hinterlegt

Um Vertrauen zu schaffen, bietet die Person den Betroffenen teilweise ein Velo als Pfand an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich dabei um gestohlene Velos. Die versprochene Rückzahlung des Geldes bleibt danach aus. Auch das Velo wird später nicht abgeholt.

Die Kantonspolizei Glarus rät, bei solchen Anliegen vorsichtig zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Man solle unbekannten Personen kein Geld übergeben, wenn sich die geschilderte Notlage nicht überprüfen lasse. Auch ein vermeintliches Pfand solle nicht zur Geldübergabe verleiten. Wer mit einer solchen Situation konfrontiert ist oder Zweifel hat, soll die Kantonspolizei Glarus kontaktieren.