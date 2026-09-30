Glarner Berggasthaus in Vollbrand

Feueralarm im glarnerischen Elm: Am Mittwochabend bricht im Berghotel Bischofalp auf 1650 Metern Höhe ein Brand aus. Die Ursache ist unklar. Ist es wegen Bauarbeiten?

Guido Felder Ausland-Redaktor

Grosseinsatz der Feuerwehr im glarnerischen Elm. Am Abend ist im Berghotel Bischofalp ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei Glarus bestätigt «einen Brand im Glarnerland», macht aber keine weiteren Angaben. Augenzeugen berichten Blick, wie das Feuer auf 1650 Meter über Meer von weither zu sehen ist. Auch auf der Webcam sieht man einen hellen Fleck.

Ob es Verletzte gibt, und was die Ursache ist: unbekannt. Tatsache aber ist, dass das Hotel zurzeit ausgebaut wird. Am Mittwoch standen offenbar Schweissarbeiten im Dachbereich an. Hotel und Restaurant waren trotz Bauarbeiten geöffnet.

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