Auf der A3 bei der Ausfahrt Glarus hat ein Lastwagen am Donnerstagabend seine Steinladung verloren. Ein weiteres Fahrzeug kollidierte mit einem Stein, auch ein Auto wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts Ein Lastwagen verlor am Donnerstagabend auf der A3 bei der Ausfahrt Glarus seine Steinladung

Beim Verlassen der Raststätte senkte sich die Ladebrücke mutmasslich wegen eines Defekts ab

Ein Fahrzeug kollidierte mit einem Stein, auch ein Auto wurde beschädigt, verletzt wurde niemand

Mattia Jutzeler Redaktor News

Unfall auf der Autobahn A3 am Donnerstagabend. Ein Blick-Leser meldet, dass auf der Höhe der Ausfahrt Glarus ein Stein auf der Fahrbahn liegt. «Ein LKW hat Steine transportiert und hat während der Fahrt seine Ladung verloren», schildert er.

Die Kantonspolizei Glarus bestätigt auf Anfrage von Blick einen entsprechenden Unfall. «Das Fahrzeug hatte Steine geladen. Beim Verlassen einer Raststätte sorgte mutmasslich ein technischer Defekt dafür, dass sich die Ladebrücke absenkte», erklärt ein Sprecher.

Sattelschlepper kollidiert mit Stein

Als der LKW wieder auf die Autobahn Richtung Sargans fährt, kracht bereits ein erster Stein auf die Fahrbahn. Dieser ist im Video des Blick-Lesers zu sehen. «Rund 400 Meter weiter vorne verlor er dann den Rest seiner Ladung.» Das zeigt ein Foto der Kantonspolizei. Grosse Steinbrocken liegen mitten auf dem Pannenstreifen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein weiteres Fahrzeug, wohl ein Sattelschlepper, kollidierte jedoch mit einem der verlorenen Steine. Auch ein Auto sei bei dem Unglück beschädigt worden, heisst es bei der Polizei weiter.

Die Autobahn wird momentan noch geräumt. Es muss bis auf Weiteres mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Laut dem Touring Club Schweiz TCS ist der Autobahnabschnitt aktuell überlastet. Die Polizei will in einer Medienmitteilung am Freitagmorgen weitere Informationen veröffentlichen.