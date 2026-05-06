Drohung im Thurgau: Eine bewaffnete Person hat sich am Mittwoch in ihrer Wohnung in Romanshorn TG verschanzt. Der Polizeieinsatz läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Romanshorn TG verschanzt sich eine bewaffnete Person in einer Wohnung

Polizei sieht keine Gefahr für Bevölkerung, Strassen wurden gesperrt

Einsatz läuft aktuell, Anzahl Beteiligter und Hintergründe noch unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung im Thurgau: Am Mittwochmorgen hat eine Person eine Drohung ausgesprochen und sich mit einer Waffe in einer Wohnung in Romanshorn TG verschanzt, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Der Polizeieinsatz läuft noch.

Gemäss Polizei kann eine Gefahr für die Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, wie es auf Blick-Anfrage heisst.

Über die Person konnte die Polizei noch keine Auskunft geben, dies sei Gegenstand des laufenden Einsatzes und der Ermittlungen, heisst es in dem Bericht. Mehrere Strassen in Romanshorn wurden gesperrt.

+++Update folgt+++