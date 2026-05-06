Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Romanshorn TG verschanzt sich eine bewaffnete Person in einer Wohnung
- Polizei sieht keine Gefahr für Bevölkerung, Strassen wurden gesperrt
- Einsatz läuft aktuell, Anzahl Beteiligter und Hintergründe noch unbekannt
Janine EnderliRedaktorin News
Aufregung im Thurgau: Am Mittwochmorgen hat eine Person eine Drohung ausgesprochen und sich mit einer Waffe in einer Wohnung in Romanshorn TG verschanzt, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Der Polizeieinsatz läuft noch.
Gemäss Polizei kann eine Gefahr für die Bevölkerung nicht ausgeschlossen werden, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, wie es auf Blick-Anfrage heisst.
Über die Person konnte die Polizei noch keine Auskunft geben, dies sei Gegenstand des laufenden Einsatzes und der Ermittlungen, heisst es in dem Bericht. Mehrere Strassen in Romanshorn wurden gesperrt.
+++Update folgt+++