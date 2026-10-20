Unbekannte zünden Böller und schiessen mit Seriefeuerwaffe

In Eggerstanden AI haben Unbekannte am Montagabend laut Polizei einen Böller gezündet und kurz darauf aus einem fahrenden Auto eine Feuersalve abgegeben. Verletzt wurde niemand.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagabend kam es in Eggerstanden AI zu einem lauten Böllerknall und kurz darauf zu einer Seriefeuersalve. Eine Seriefeuersalve bezeichnet das kontinuierliche Abfeuern mehrerer Schüsse hintereinander aus einer automatischen oder halbautomatischen Schusswaffe mit nur einer einzigen Betätigung des Abzugs.

Mehrere Melder bemerkten den Knall gegen 20.30 Uhr auf der Eichbergstrasse, Höhe «Sonnweid», wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt.

Kurz nach dem Böllerknall wurde laut Polizei aus einem Auto, das in Richtung Eichberg fuhr, die erwähnte Seriefeuersalve abgefeuert. Wer im Fahrzeug sass, ist nicht bekannt. Weitere Angaben zum Auto macht die Polizei nicht.

«Verletzt wurde niemand», schreibt die Kantonspolizei. Die genaue Art des Böllers und der abgefeuerten Schüsse ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen untersuchen die Gegenstände beziehungsweise Spuren.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Geschehnissen in Eggerstanden machen können.