Mädchen (1) fällt in Weiher – Reanimation!

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Ein 23 Monate altes Mädchen fiel in Weiher in Appenzell Innerrhoden
- Das Kind wurde reanimiert und in kritischem Zustand ins Spital geflogen
- Rettungskräfte: Rega, Kantonspolizei und Rettungsdienst Appenzell im Einsatz
Janine EnderliRedaktorin News
Am Dienstagabend hielt sich ein 23 Monate altes Mädchen zusammen mit ihrem Vater im Stall eines Landwirtschaftsbetriebes auf.
Unbemerkt entfernte sich das Mädchen vom Stall und wurde wenige Minuten später in einem rund 150 Meter entfernten kleinen Weiher gefunden.
Sofort wurde das Mädchen reanimiert und die Rettungskräfte alarmiert. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Im Einsatz waren zwei First Responder, der Rettungsdienst Appenzell, die Rega und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.