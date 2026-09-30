Mädchen (1) fällt in Weiher – Reanimation!

Ein knapp zweijähriges Mädchen fiel am Dienstagabend in Gontenbad in einen Weiher. Es musste reanimiert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 23 Monate altes Mädchen fiel in Weiher in Appenzell Innerrhoden

Das Kind wurde reanimiert und in kritischem Zustand ins Spital geflogen

Rettungskräfte: Rega, Kantonspolizei und Rettungsdienst Appenzell im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagabend hielt sich ein 23 Monate altes Mädchen zusammen mit ihrem Vater im Stall eines Landwirtschaftsbetriebes auf.

Unbemerkt entfernte sich das Mädchen vom Stall und wurde wenige Minuten später in einem rund 150 Meter entfernten kleinen Weiher gefunden.

Sofort wurde das Mädchen reanimiert und die Rettungskräfte alarmiert. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand in ein Spital geflogen. Im Einsatz waren zwei First Responder, der Rettungsdienst Appenzell, die Rega und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden.