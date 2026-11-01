Am frühen Sonntagmorgen hat sich das Auto eines 19-jährigen Junglenkers in Haslen bei einem Unfall überschlagen. Der 20-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagmorgen, um ca. 04.15 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger in Begleitung eines 20-Jährigen, von Teufen AR herkommend in Richtung Haslen AI. Kurz vor der Ortschaft Haslen verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet über den rechten Fahrbahnrand.

In der Folge überschlug sich das Auto bei einer abfallenden Böschung mehrfach, bevor es beschädigt zum Stillstand kam. Der Beifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Lenker blieb unverletzt. Der ausgerückte Rettungsdienst des Kantons Appenzell I.Rh. versorgte die beiden medizinisch und überführte sie anschliessend in ein Spital. Die Kantonspolizei Appenzell I.Rh. klärt die Unfallursache ab.