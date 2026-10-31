Junglenkerin (20) knallt in Reute AR in Zaun – Totalschaden!

Am Freitagabend ist es in Reute zu einem Selbstunfall gekommen. Eine Junglenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Röhrenzaun. Die Lenkerin wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 21 Uhr lenkte eine 20-jährige Frau ihren Personenwagen von Oberegg AR herkommend in Richtung Reute AR. Ausgangs der starken Rechtskurve im Bereich Gern verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, fuhr über die Gegenfahrbahn und kollidierte anschliessend mit einem Röhrenzaun.

Die Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch die ausgerückte Rettung betreut. Für die Fahrzeugbergung wurde die Pikettgarage mit einem Kran aufgeboten. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Sachschaden am Röhrenzaun beträgt mehrere Tausend Franken.