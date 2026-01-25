Schon 2024 soll es im Le Constellation gebrannt haben

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Der Opferanwalt Sébastien Fanti soll den Ermittlern eine umfangreiche Akte vorgelegt haben. Sie enthält über 100 E-Mails von Zeugen und Überlebenden, wie «La Repubblica» berichtet. Die Akte soll die selbst entlastende Darstellung der Morettis widerlegen. Unter den Dokumenten soll sich der Beweis für einen Brand im Le Constellation im Jahr 2024 befinden, der ebenfalls durch Wunderkerzen verursacht wurde, die zu nah an der nicht feuerfesten Zwischendecke standen.

Sollte sich dies bestätigen, könnten Jessica und Jacques nicht mehr behaupten, dass sie sich der Risiken nicht bewusst waren. Bei einer Verurteilung würde ihnen eine deutlich längere Haftstrafe drohen.

Kürzlich hatte der französische TV-Sender BFMTV ein Video ausgestrahlt, wie eine Polonaise aus Mitarbeitern der Inferno-Bar, darunter auch Jessica Moretti, in der Unglücksnacht weiter Champagnerflaschen, an denen Wunderkerzen befestigt sind, durch das Lokal tragen, während die Decke an anderer Stelle bereits brannte. Moretti filmt begeistert die Party, ihr fallen die Flammen offenbar nicht auf. Den Ermittlern soll sie versichert haben, keine Aufnahmen von der Katastrophe zu haben und sofort hinausgelaufen zu sein, um Alarm zu schlagen.

In den vergangenen Wochen hat Fanti die Ermittlungsbehörden wiederholt kritisiert. Sie sei völlig überfordert, so der Vorwurf. Schon länger ist bekannt, dass die Walliser Untersuchungsbehörde personell am Limit läuft.