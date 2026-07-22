Ex-SVP-Grossrat Patrick F. steht wegen mutmasslichen Missbrauchs in der Kritik. Neu wirft ihm die Anklageschrift vor, er habe ein drittes Opfer 140 Mal sediert und sexuell missbraucht – und auch diese Taten gefilmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-SVP-Grossrat Patrick F. soll drei Personen sexuell missbraucht haben

Ein Opfer soll 140 Mal betäubt und missbraucht worden sein, laut Anklageschrift

15-Jährige fast 40 Mal sediert, Missbrauch dauerte rund 40 Stunden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der Missbrauchsfall rund um Ex-SVP-Grossrat Patrick F.* (57) nimmt immer grössere Dimensionen an. Bislang stand vor allem der mutmassliche Missbrauch seiner ehemaligen Lebenspartnerin Iwona L.* und ihrer Tochter Paula L.* im Fokus der Berichterstattung. Allein die 15-jährige Tochter soll F. fast 40-mal sediert und während rund 40 Stunden missbraucht haben. Der ehemalige SVP-Grossrat bestreitet wesentliche Teile der erhobenen Vorwürfe.

Recherchen von SRF zeigen jetzt: Offenbar ist alles noch viel schlimmer. Noch vor den Übergriffen an Iwona und Paula L. soll ein drittes Opfer deutlich mehr Fälle von Missbrauch durch F. erlitten haben. Insgesamt 140 Mal soll der ehemalige Aargauer Grossrat diese Person über mehrere Jahre hinweg betäubt und sexuell missbraucht haben. Auch diese Taten soll er gefilmt haben. Das belege die Anklageschrift, die SRF vorliegt. Das dritte Opfer leide bis heute an den Folgen der Misshandlungen.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslängliche Freiheitsstrafe

Nach dem Abschluss ihrer Untersuchungen beschuldigt die Aargauer Staatsanwaltschaft den ehemaligen Aargauer SVP-Grossrat mehrerer schwerer Sexualstraftaten, Körperverletzung sowie des mehrfachen versuchten Mordes. Sie hat darum beim Bezirksgericht Baden Anklage gegen den Ex-Politiker erhoben. Beantragt wird nun unter anderem eine lebenslängliche Freiheitsstrafe.

Neben dem Missbrauchsskandal erheben die beiden Opfer Iwona und Paula L. zusätzlich schwere Vorwürfe gegen die zuständigen Aargauer Behörden. Obwohl die Gemeinde Untersiggenthal AG von den Vorwürfen gegen F. wusste, soll sie ihnen die ordentliche Sozialhilfe verweigert haben. Auch meldete die Gemeinde die beiden laut dem Bericht des «Tages-Anzeigers» beim Kanton Aargau, der beide Opfer strafrechtlich verfolgen und aus dem Land schaffen will.

* Namen bekannt