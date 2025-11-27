Das Kinder-Verbot in einem Aargauer Café hat für mächtig Wirbel gesorgt. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Kinder nicht willkommen sind.

Darum gehts Aarauer Café verbietet Kinder – Hotels haben ähnliche Regeln

Einige Hotels bieten spezielle Angebote für Erwachsene oder Hunde

Kinderbetreuung im Angebot als Alternative Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Kinder, die herumturnen und Kinderwagen, die die Durchgänge versperren, können die Nerven von Angestellten und Gästen strapazieren. Mit einem entsprechenden Verbot will das Aarauer Café 90° Café Bar Lounge das Problem lösen. «Um eine ruhige und gemütliche Atmosphäre zu bewahren, bitten wir darum, keine Babys oder kleine Kinder mitzubringen», heisst es. Das Verbot sorgte für rote Köpfe. Egzona M.* (32) aus Entfelden AG hat einen 3-jährigen und einen 6-jährigen Buben. Sie sagt: «Ich finde das frech!»

Das Aargauer Café ist mit der Keine-Kinder-Massnahme nicht allein. Eine Übersicht.

«Kein Kindergeschrei»

Im Boutique-Hotel Laret in Samnaun sind ebenfalls keine Kinder anzutreffen. Das Adults-only-Hotel ist «ganz auf die Bedürfnisse erwachsener Gäste ausgerichtet», heisst es auf der Website. Genau dieses Konzept begrüssen die Gäste, wie ein Blick auf die Bewertungen zeigt. «Unbedingt empfehlenswert da auch ‹ adults only›. Also sowohl im Haus und vor allem im Restaurant bleibt man von Kindergeschrei verschont», schreibt einer.

Welcome-Snack für Hunde

Das Hotel Carlton-Europe in Interlaken setzt zwar erst auf Gäste ab 16 Jahren, eine andere Gästegruppe ist jedoch durchaus erlaubt und stets willkommen: Hunde. Die besten Freunde der Menschen werden hier nicht nur toleriert, sondern von vorne bis hinten verwöhnt, so scheint es. Es erwartet sie ein Welcome-Snack, ein Hundebettchen, Goodies auf dem Zimmer, ein eingezäunter Aussenbereich und sogar eine eigene Speisekarte.

Kinder ab 12

Im beliebten Wintersport-Domizil Arosa zum Beispiel sind im Hotel Quellenhof Kinder durchaus willkommen – aber erst ab zwölf Jahren. Hier gibt es zum Beispiel auch Mehrbettzimmer, die sich wunderbar für einen Skiausflug mit der Familie eignen.

Versteckte Codes statt Verbot

Ein Hinweis, dass Kinder unter einem bestimmten Alter explizit verboten sind, sieht man auf den Websites von Lokalitäten eher selten. Steht aber, dass elegante Abendgarderobe zum Dresscode gehört, und stehen zum Beispiel absolut keine kindergerechten Menüs auf der Speisekarte, ist wohl davon auszugehen, dass man den Nachwuchs besser mit einer liebevollen Betreuung zu Hause lässt. Auch die Kinder dürften an Spaghetti und Action mehr Spass haben als an Kerzenschein und Romantik.

* Name bekannt