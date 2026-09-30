DE
FR
Abonnieren
VS05ZPLjlKUZ3K_poster.jpg
1:02
Drohnenaufnahmen vom Juli:Rhonegletscher zieht sich immer weiter zurück

Schon wieder fünf Prozent Eis verloren
«Unsere Gletscher haben so keine Überlebenschance»

Die Zahlen sind alarmierend. Über 5 Prozent des Eises der Schweizer Gletscher sind in diesem Jahr verschwunden. Damit reiht sich 2026 in einen verheerenden Trend ein. Allein in den letzten 5 Jahren hat das Eisvolumen in der Schweiz nun um fast 20 Prozent abgenommen.
Publiziert: 30.09.2026 um 16:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/12
Glaziologen unterwegs auf dem Findelgletscher VS. Das Eis um das Matterhorn schwindet weiter massiv, Seen und Geröll dehnen sich aus.
Foto: M. Huss

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Gletscher verloren 2026 über fünf Prozent ihres Eisvolumens
  • Die mittlere Eisdicke einzelner Gletscher nahm zwischen 2,5 und 4 Metern ab
  • Viele kleine Gletscher bereits verschwunden, Zukunft der Alpengletscher gefährdet
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Die Schweizer Gletscher leiden. Dieses Jahr startete bereits mit einem schneearmen Winter. Von Mai bis September jagte anschliessend eine Hitzewelle die andere. Landesweit purzelten die Temperaturrekorde, die Trockenheit war enorm und führte landesweit zu Wasser- und Feuerverboten.

Nun liefern auch die Schweizer Gletscher ein verheerendes Zeugnis der extremen Naturereignisse in diesem Jahr. Über 5 Prozent des Eisvolumens ist verschwunden, wie aktuelle Daten des Schweizerischen Gletschermessnetzes (Glamos) und der Schweizerischen Kommission für Kryosphärenbeobachtung der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (Scnat) zeigen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Schneearmer Winter und zahlreiche Hitzeperioden

Das Abschmelzen der Schweizer Gletscher war in diesem Jahr extrem. Die mittlere Eisdicke einzelner Gletscher nahm zwischen 2,5 und 4 Metern ab. An Gletscherzungen reduzierte sie sich über den Sommer sogar teils um bis zu 10 Meter. Die Entwicklung ist verheerend: «Allein in den letzten 5 Jahren hat das Eisvolumen in der Schweiz nun um fast 20 Prozent abgenommen», schreiben Glamos und Scnat in einer Medienmitteilung.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Mehrere Faktoren führten dazu, dass das Jahr 2026 den Schweizer Gletschern besonders zusetzte. Wie bereits im Vorjahr lag im Winter 2025/26 in allen Höhenstufen viel weniger Schnee als im langjährigen Durchschnitt. Der Hauptgrund: die geringen Niederschläge. Denn bezogen auf die mittlere Schneehöhe gehört das Winterhalbjahr (November 2025 bis April 2026) zu den zehn schneeärmsten Wintern seit Messbeginn.

Mehr zum Thema Gletscher
asdinfiansdfinasdfiasdkf.png
Nach trockenem Rekordsommer
Jetzt sollen mehr Staumauern in die Alpen kommen
imago_st_0914_18330001_0866720236.jpg
Experten warnen
Süsswasser fliesst weltweit in alarmierendem Tempo ab
Da solche Abdeckungen aber nur einen winzigen Teil der Gletscherfläche betreffen, können sie den klimabedingten Schwund nicht aufhalten, sondern allenfalls lokal verzögern.
Wolle statt Plastikplanen
Jetzt sollen Schafe die Gletscher retten
ETH-Forscher Matthias Huss zeigt den Eisverlust des letzten Monats.
Wasserschloss Schweiz am Ende?
Wenn das Eis schwindet, drohen harte Verteilungskämpfe
Ein Blick auf den schmelzenden Aletschgletscher: Touristen am Aussichtspunkt Eggishorn
Bevor er verschwindet
Touristen stürmen Aletschgletscher
In der Schweiz thront die mystische Gletschergrotte auf dem Titlis auf dem ersten Platz.
Neues Ranking enthüllt
Die schönsten Untergrund-Orte der Schweiz

In den kommenden Monaten setzten sich die Extremrekorde fort. Von Mai bis September war jeder Monat durch Trockenheit und mindestens eine Hitzeperiode geprägt. Die Nullgradgrenze lag während dieser Monate an 76 Tagen über 4000 Metern. Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Mittel und damit ein Rekordwert, heisst es in der Medienmitteilung. Verheerend: Die schützende Schneeschicht auf den Gletschern verschwand teils schon in den Hitzewellen im Juni. Und auch im September blieb selbst auf einer Höhe von 3500 Metern über dem Meeresspiegel kein Schnee mehr liegen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Zukunft der Schweizer Gletscher ist gefährdet

Die aktuellen Daten liefern ein alarmierendes Bild für die Zukunft der Schweizer Gletscher. «Unsere Gletscher haben unter solchen Bedingungen langfristig keine Überlebenschance», warnen Glamos und Scnat. Viele kleine Gletscher, etwa der Bella-Tola-Gletscher VS und der Griessfiren/Plattalvafirn GL, sind bereits verschwunden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Messperiode 2026 reiht sich nur knapp hinter dem Rekordjahr 2022 ein. Dass dessen Verluste trotz höherer Temperaturen nicht ganz erreicht wurden, hängt damit zusammen, dass auf vielen Gletschern etwas mehr Schnee lag als 2022. Zusätzlich lagerte sich 2026 weniger Saharastaub auf dem Schnee ab, wodurch das Sonnenlicht besser reflektiert wurde. Aber es gab Ausnahmen: So erlitten einige Gletscher (Allalin, Clariden, Grosser Aletsch und Rhone) dieses Jahr eine so starke Schmelze wie noch nie.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Schon Ende August lieferte ETH-Glaziologe Matthias Huss gegenüber Blick eine erschreckende Prognose: «30 Gletscher oder auch mehr dürften bis Ende Sommer sang- und klanglos verschwinden.» Eine Entwicklung, die durch die immer milderen und schneeärmeren Winter begünstigt wird. «Was die Gletscher aktuell im Sommer an Eis verlieren, kann durch den Winter bei weitem nicht kompensiert werden», ist sich Huss sicher.

Reportage_Griesgletscher-99.jpg
2:36
Glaziologe über Griesgletscher:«Der Gletscher ist sehr schlecht dran»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen