Die Zahlen sind alarmierend. Über 5 Prozent des Eises der Schweizer Gletscher sind in diesem Jahr verschwunden. Damit reiht sich 2026 in einen verheerenden Trend ein. Allein in den letzten 5 Jahren hat das Eisvolumen in der Schweiz nun um fast 20 Prozent abgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Gletscher verloren 2026 über fünf Prozent ihres Eisvolumens

Die mittlere Eisdicke einzelner Gletscher nahm zwischen 2,5 und 4 Metern ab

Viele kleine Gletscher bereits verschwunden, Zukunft der Alpengletscher gefährdet

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Schweizer Gletscher leiden. Dieses Jahr startete bereits mit einem schneearmen Winter. Von Mai bis September jagte anschliessend eine Hitzewelle die andere. Landesweit purzelten die Temperaturrekorde, die Trockenheit war enorm und führte landesweit zu Wasser- und Feuerverboten.

Nun liefern auch die Schweizer Gletscher ein verheerendes Zeugnis der extremen Naturereignisse in diesem Jahr. Über 5 Prozent des Eisvolumens ist verschwunden, wie aktuelle Daten des Schweizerischen Gletschermessnetzes (Glamos) und der Schweizerischen Kommission für Kryosphärenbeobachtung der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (Scnat) zeigen.

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Schneearmer Winter und zahlreiche Hitzeperioden

Das Abschmelzen der Schweizer Gletscher war in diesem Jahr extrem. Die mittlere Eisdicke einzelner Gletscher nahm zwischen 2,5 und 4 Metern ab. An Gletscherzungen reduzierte sie sich über den Sommer sogar teils um bis zu 10 Meter. Die Entwicklung ist verheerend: «Allein in den letzten 5 Jahren hat das Eisvolumen in der Schweiz nun um fast 20 Prozent abgenommen», schreiben Glamos und Scnat in einer Medienmitteilung.

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Mehrere Faktoren führten dazu, dass das Jahr 2026 den Schweizer Gletschern besonders zusetzte. Wie bereits im Vorjahr lag im Winter 2025/26 in allen Höhenstufen viel weniger Schnee als im langjährigen Durchschnitt. Der Hauptgrund: die geringen Niederschläge. Denn bezogen auf die mittlere Schneehöhe gehört das Winterhalbjahr (November 2025 bis April 2026) zu den zehn schneeärmsten Wintern seit Messbeginn.

In den kommenden Monaten setzten sich die Extremrekorde fort. Von Mai bis September war jeder Monat durch Trockenheit und mindestens eine Hitzeperiode geprägt. Die Nullgradgrenze lag während dieser Monate an 76 Tagen über 4000 Metern. Dies ist mehr als doppelt so viel wie im Mittel und damit ein Rekordwert, heisst es in der Medienmitteilung. Verheerend: Die schützende Schneeschicht auf den Gletschern verschwand teils schon in den Hitzewellen im Juni. Und auch im September blieb selbst auf einer Höhe von 3500 Metern über dem Meeresspiegel kein Schnee mehr liegen.

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Die Zukunft der Schweizer Gletscher ist gefährdet

Die aktuellen Daten liefern ein alarmierendes Bild für die Zukunft der Schweizer Gletscher. «Unsere Gletscher haben unter solchen Bedingungen langfristig keine Überlebenschance», warnen Glamos und Scnat. Viele kleine Gletscher, etwa der Bella-Tola-Gletscher VS und der Griessfiren/Plattalvafirn GL, sind bereits verschwunden.

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Die Messperiode 2026 reiht sich nur knapp hinter dem Rekordjahr 2022 ein. Dass dessen Verluste trotz höherer Temperaturen nicht ganz erreicht wurden, hängt damit zusammen, dass auf vielen Gletschern etwas mehr Schnee lag als 2022. Zusätzlich lagerte sich 2026 weniger Saharastaub auf dem Schnee ab, wodurch das Sonnenlicht besser reflektiert wurde. Aber es gab Ausnahmen: So erlitten einige Gletscher (Allalin, Clariden, Grosser Aletsch und Rhone) dieses Jahr eine so starke Schmelze wie noch nie.

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Schon Ende August lieferte ETH-Glaziologe Matthias Huss gegenüber Blick eine erschreckende Prognose: «30 Gletscher oder auch mehr dürften bis Ende Sommer sang- und klanglos verschwinden.» Eine Entwicklung, die durch die immer milderen und schneeärmeren Winter begünstigt wird. «Was die Gletscher aktuell im Sommer an Eis verlieren, kann durch den Winter bei weitem nicht kompensiert werden», ist sich Huss sicher.