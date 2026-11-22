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Seit vergangenem Frühling ist bekannt: Fehlerhafte Implantate und riskante Operationen an der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsspitals Zürich (USZ) haben zu rund 70 vermeidbaren Todesfällen sowie zahlreichen Komplikationen bei Patientinnen und Patienten geführt. Seit Mai liegt der Bericht einer Untersuchungskommission vor, der die Eingriffe an der Klinik zwischen 2016 und 2020 analysierte.

Der USZ-Spitalrat hatte im Sommer 2024 beschlossen, die Herzoperationen durch eine unabhängige Kommission untersuchen zu lassen, nachdem Insider wiederholt bestätigt hatten, was Whistleblower André Plass (53) bereits 2020 öffentlich gemacht hatte: dass Francesco Maisano (60), der frühere Klinikdirektor, mit der Verwendung des selbst mitentwickelten Implantats Cardioband zur Behandlung undichter Herzklappen Patienten gefährdet hatte – denn das Produkt war fehlerhaft.

Diesen Umstand hatte das USZ beharrlich negiert, über Jahre hatte es betont, es seien keine Patientinnen und Patienten geschädigt worden. Diese Beteuerung stützte das Spital auch auf eine Administrativuntersuchung, die eine Anwaltskanzlei im Auftrag des USZ 2020 vorlegte.

Schon lange mit Forderungen konfrontiert

Dass es für die Verantwortlichen trotzdem keinen Grund gegeben hätte, beruhigt zu sein, zeigte sich in den letzten Tagen: Wie SRF am Mittwoch berichtete, entschädigte das USZ bereits vor Abschluss der Untersuchung durch die eingesetzte Kommission 14 Patientinnen und Patienten für Komplikationen, die Operationen und das Cardioband-Implantat bei ihnen verursacht hatten. Seit Veröffentlichung des Untersuchungsberichts sind sechs weitere Entschädigungsforderungen dazugekommen.

Das Universitätsspital war also aufgrund mehrerer Fälle schon seit Jahren über misslungene Eingriffe informiert und mit Entschädigungsforderungen konfrontiert. Ohne dass es die Aufarbeitung an die Hand genommen hätte.

Diese Untätigkeit weist auch die zuständige Aufsichtskommission des Zürcher Kantonsrats in einem kürzlich veröffentlichten Bericht nach. Darin heisst es, der USZ-Spitalrat mit Präsident André Zemp (64) an der Spitze habe die Empfehlung der Kommission vom März 2021, eine Taskforce zur Herzchirurgie einzusetzen, missachtet. Mit der Gruppe aus Spezialisten hätte die erhöhte Sterblichkeit an der Klinik ergründet werden sollen. Doch der Spitalrat unterliess diese Massnahme und begründete sie 2022 damit, die medizinische Qualität in der Herzchirurgie sei inzwischen deutlich besser geworden.

«Umfassend aufgearbeitet»

Auf Fragen nach den zeitlichen Abläufen und danach, seit wann Entschädigungsforderungen vorliegen, tritt das USZ nicht ein. Sprecherin Martina Kaelin verweist auf den Bericht der unabhängigen Kommission: Dieser ermögliche «eine Gesamtbetrachtung aller Ereignisse». Sämtliche Vorkommnisse seien darin «umfassend untersucht und aufgearbeitet worden». Derzeit lägen keine neuen Erkenntnisse vor, sagt Kaelin. Die strafrechtliche Aufarbeitung obliege nun der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.