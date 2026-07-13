Mann (†40) stirbt nach Badeunfall in Neuenburgersee

Nachdem er am Donnerstagnachmittag beim Schwimmen im Neuenburgersee bei Cortaillod NE in eine Notsituation geriet, wurde ein Mann aus der Region im Spital behandelt. Nun ist er an den Folgen des Vorfalls verstorben.

Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, geriet ein Mann, der im Neuenburger See bei Cortaillod NE schwamm, plötzlich in eine Notsituation – wie es genau zu dem Vorfall kam, ist unklar. Ein Eingreifen Dritter wird ausgeschlossen.

Anwesende Personen, darunter ein dienstfreier Polizist aus Neuenburg, eilten dem Mann rasch zur Hilfe. Das Opfer konnte an den Strand zurückgebracht werden, war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits bewusstlos. Ein Krankenwagen des Schutz- und Sicherheitsdienstes der Stadt Neuenburg (SPS) sowie ein Team des SMUR trafen am Unfallort ein, um Erste Hilfe zu leisten. Nach der medizinischen Versorgung wurde das Opfer in ein Universitätskrankenhaus gebracht.

Trotz der Bemühungen aller Einsatzkräfte verstarb der Mann am Wochenende an den Folgen des Unfalls.