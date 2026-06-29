Mädchen (5) muss nach Badeunfall reanimiert werden

Am Sonntagnachmittag ist es in Niederuzwil zu einem Badeunfall gekommen. Ein 5-jähriges Mädchen musste reanimiert werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 5-jähriges Mädchen verunglückt in Freibad Niederuzwil SG

Unfall beim 1-Meter-Sprungbrett, Ursache wird untersucht

Mehrere Helfer und Rettungskräfte im Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Drama in der Badi Niederuzwil SG: Am Sonntagnachmittag wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen ein Badeunfall in einem öffentlichen Freibad an der Flawilerstrasse gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprang das 5-jährige Mädchen mutmasslich vom 1-Meter-Sprungbrett ins Wasser und tauchte für eine derzeit noch unbekannte Zeit nicht mehr auf. Durch das Handeln von Drittpersonen und dem Badepersonal konnte das Kind aus dem Wasser geborgen und noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert werden. Es wurde anschliessend von der Rettung ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt ab, wie es zum Badeunfall gekommen ist.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie Angehörige und First-Responder der örtlichen Feuerwehr.

«Die Kantonspolizei St.Gallen lobt den beherzten Einsatz und die Zivilcourage von allen Helferinnen und Helfern», heisst es in dem entsprechenden Communiqué.