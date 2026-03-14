Am Freitagabend endet eine Schlägerei in Genf tödlich. Ein Mann ertrinkt infolge der Auseinandersetzung in der Rhone. Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann stürzt am Freitagabend nach Schlägerei in Genf in die Rhone

Grossaufgebot mit Flusspolizei, Feuerwehr und Rega suchte nach dem Opfer

Leiche am Samstagmorgen geborgen, Alter des Mannes noch unbekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragisches Ende einer Schlägerei in Genf. Am Freitagabend stürzt ein Mann nach einer Auseinandersetzung in die Rhone. Er verstarb, wie das «Tribune de Genève» berichtet.

Die Behörden rückten infolge der Schlägerei mit einem Grossaufgebot in den Stadtteil Coulouvrenière aus. Unter anderem waren die Flusspolizei, die Feuerwehr und ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz, um den Mann zu finden.

Taucher schafften es schliesslich am Samstagmorgen, die Leiche des Mannes zu bergen. Das Alter des Opfers ist derzeit unbekannt. Es wird ermittelt, um die Umstände des Unfalls zu klären und die anderen Personen zu finden, die an der Schlägerei beteiligt waren.