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Tropfende Uhr und defekte Anzeige
Am Bahnhof Zürich Stadelhofen tropfte es durchs Dach

Am Bahnhof Zürich Stadelhofen tropft Wasser bei einer Uhr herunter, daneben ist eine Perronanzeige seit längerer Zeit ausser Betrieb. Die SBB kennen das Problem – doch bis zur Reparatur dürfte es noch dauern.
Publiziert: vor 1 Minute
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Am Bahnhof Stadelhofen in Zürich bildet sich eine Pfütze.
Foto: Instagram (@brandbachcenter)

Darum gehts

  • Am Bahnhof Zürich Stadelhofen tropft Wasser bei einer Uhr, daneben ist eine Perronanzeige defekt
  • Die SBB kennt die Störung, doch Ersatzteile für die ältere Anzeigetafel sind nicht rasch verfügbar
  • Der Ersatz der Anzeige ist für nächstes Jahr geplant; mit dem Tropfen besteht kein Zusammenhang
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Pauline BouillonRedaktorin News Desk

Am Bahnhof Zürich Stadelhofen tropfte es am Dienstag von der Uhr. Das zeigen Leserreporter-Bilder. Direkt neben der Uhr befindet sich eine nicht funktionierende Perronanzeige. Hängen die beiden Pannen zusammen? Blick hat bei den SBB nachgefragt.

«Es braucht also noch etwas Geduld»

Die Störung der Perronanzeige sei der SBB bekannt, erklärt eine Mediensprecherin auf Blick-Anfrage. Das betroffene Gerät gehöre allerdings zu einer älteren Generation von Anzeigetafeln. «Aufgrund des Alters ist die Störungsbehebung aufwendig, da benötigte Ersatz- oder Alternativkomponenten leider nicht kurzfristig verfügbar sind», heisst es. Ein Ersatz des Anzeigers sei für nächstes Jahr geplant. «Es braucht also noch etwas Geduld», so die SBB-Sprecherin.

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Kein Zusammenhang zwischen Tropfen und Anzeige

Laut SBB gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Wassertropfen und dem Ausfall der Anzeigetafel. Es handelt sich um zwei getrennte Probleme. Das witterungsbedingte Tropfen bei der Uhr werde beobachtet. «Unsere Instandhaltungsfachleute behalten das witterungsbedingte Tropfen im Blick und reagieren bei Bedarf», so die SBB-Sprecherin. Bereits im Juni machte Starkregen dem Bahnhof zu schaffen und es tropfte vom Dach.

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