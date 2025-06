1/10 Das sieht gar nicht gut aus: Dunkle Wolken ziehen am Montag über die Schweiz. Foto: Meteo News

Darum gehts Regenwetter erwartet die Schweiz, Besserung ab Donnerstag in Sicht

Gefahrenstufe 2 von 5 für grosse Teile der Schweiz ausgerufen

Heftige Hagelstürme im Baselbiet und Kanton Aargau am Sonntagabend

Johannes Hillig Redaktor News

Blauer Himmel und Sonne satt. Schön wärs. Die sommerlichen Tage mit Grillieren und Glace sind vorerst vorbei. Jetzt heisst es: Regen, Regen, Regen.

Für grosse Teile der Schweiz hat der Bund die Gefahrenstufe 2 von 5 ausgerufen. Das gilt unter anderem für die Kantone Zürich, Bern, Aargau, St. Gallen, Luzern, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Baselland, Waadt und Jura bis Dienstagmorgen. Mögliche Auswirkungen: «Bei bereits durchnässten Böden steigender Wasserpegel von Bächen. In Ausnahmefällen lokale Überschwemmungen, z. B. in Unterführungen, Tiefgaragen oder Kellern», schreibt Meteo Schweiz.

Durchhalten bis Donnerstag, dann kommt die Wende

Dunkle Wolken ziehen auf. «Meist stark bewölkt und häufig Schauer, stellenweise auch gewittrig verstärkt. Lokal ergiebige Regenmengen möglich», schreibt auch Meteo News in seiner Prognose. Und auch die kommenden Tage sehen alles andere als schön aus. Immerhin: Besserung ist in Sicht.

«Nach aktuellen Daten beruhigt sich das Wetter spätestens am Donnerstag wieder etwas. Der Donnerstag präsentiert sich als sogenannter Übergangstag mit sonnigen Abschnitten und letzten Schauern. Am Freitag kommt der Sommer zurück», schreibt Quirin Beck von Meteo News zu den weiteren Aussichten. Es wird wieder wärmer und die Sonne zeigt sich.

«Es dauerte nur etwa zehn Minuten»

Am Sonntagabend hatten sich Gewitter über der Schweiz zusammengebraut. Teilweise kam es zu heftigen Hagelstürmen im Baselbiet und Aargau. Auf einem Video, das auf einer Autobahn in der Nähe von Rheinfelden AG aufgenommen wurde, zeigten sich die Auswirkungen der Niederschläge – der Verkehr stockte, der Boden war vor lauter Hagelkörnern so weiss. «Es dauerte nur etwa zehn Minuten. Jetzt ist es wieder ruhig», sagte ein Leserreporter zu Blick.

Auch im Kanton Uri kam es zu starkem Niederschlag während der Unwetter. Bilder eines Lesereporters zeigten eine überschwemmte Strasse in Unterschächen UR.