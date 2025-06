Am Sonntag ziehen dunkle Wolken auf – im Lauf des Abends werden in vielen Teilen der Schweiz Gewitter erwartet.

Gefahrenstufe drei aufgrund von Gewitter in der Ostschweiz

Gefahrenstufe drei aufgrund von Gewitter in der Ostschweiz

1/5 Am Sonntagabend kams in der Nordschweiz zu heftigen Gewittern. Foto: zVg

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Das Wochenende verabschiedet sich mit Gewittern und Niederschlägen – wie am Sonntagabend mehrere Leser meldeten, kam es im Baselbiet und im Kanton Aargau zu heftigen Hagelstürmen.

Bilder zeigen Hagelkörner so gross wie Zweifränkler. Auf einem Video, das auf einer Autobahn in der Nähe von Rheinfelden AG aufgenommen wurde, zeigen sich die Auswirkungen der Niederschläge – der Verkehr stockt, der Boden ist vor lauter Hagelkörnern so weiss, wie man sich die Landschaft zu Weihnachten wünscht. Ein Anwohner aus dem Fricktal erklärt: «Es dauerte nur etwa zehn Minuten. Jetzt ist es wieder ruhig.»

Alert Swiss meldete für das obere Baselbiet Gewitter der Stufe 4 – die Warnung besteht am späteren Abend nicht mehr. Meteo Schweiz warnt dafür nun mit der Gefahrenstufe 3 in der Ostschweiz sowie Teilen Graubündens. Dort muss die Bevölkerung mit Hagel, Regen, starken Böen und Blitzeinschlägen rechnen. Auch hier wird empfohlen, das Haus nicht zu verlassen.