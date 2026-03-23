Im Anschluss an das Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Lausanne-Sport ist es zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Dies durch Anhänger beider Clubs. Nun wurden Massnahmen beantragt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntag fand in Luzern das Spiel der Fussball Super League zwischen dem FC Luzern und dem FC Lausanne-Sport statt. Im Anschluss an das Spiel kam es durch Anhänger beider Clubs zu Sachbeschädigungen. Im Bereich Neustadtbrücke wurden ein stehender Zug sowie Stützmauern mit Sprayereien verschmiert. In den Extrabussen wurden auf der Rückfahrt zum Bahnhof Luzern mehrere Sachbeschädigungen (Fahrzeugsitze und Sprayereien) begangen.

Im Bereich Robert-Zünd-Strasse kam es ausserdem zu Provokationen zwischen Anhängern beider Clubs, wobei seitens Gästefans auch eine Knallpetarde im Bahnhof Luzern eingesetzt wurde. Durch die Luzerner Polizei konnten die beiden Fanlager getrennt gehalten werden – Zwangsmittel mussten keine eingesetzt werden.

Aufgrund der Ereignisse wurden bei der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD entsprechende Massnahmen gemäss dem Kaskadenmodell beantragt.