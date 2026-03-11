Brandopfer Mélanie wünscht sich Gerechtigkeit und Entschädigung

Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk

Mélanie Van de Velde (32) erlitt bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht schwerste Verletzungen. Über 40 Prozent ihres Körpers wurden vom Feuer in der Inferno-Bar Le Constellation verbrannt. Mehrere Wochen musste die Mutter auf der Verbrennungsstation der Universitätsklinik Nantes verbringen. Trotz vieler Hauttransplantationen hat sich ihr Körper für immer verändert. «Es ist wirklich verheerend. Sie muss ihr neues Gesicht akzeptieren, sie muss sich selbst akzeptieren, und auch ihre zweijährige Tochter muss sie akzeptieren», erzählt Mélanies Anwältin in der Fernsehsendung «ICI Mayenne».

Die Brandkatastrophe prägt das Leben der 32-Jährigen auch noch lange nach dem Aufenthalt im Spital. «Sie hat keine Kraft mehr in den Armen, keine Kraft mehr in den Beinen. Es gibt noch viel zu tun. Jede Bewegung ist schmerzhaft», meint die Anwältin. Das Schlimmste für die Mutter ist aber, dass die Beziehung zu ihrer Tochter von ihrer andauernden Therapie beeinflusst wird. Laut der Anwältin könne Mélanie ihr Kind nämlich nicht häufiger als einmal im Monat sehen. «Anders ist es aufgrund der Rehabilitation nicht möglich. Das ist eine weitere grosse Tragödie.»

Mélanie ist wütend. Wütend auf die Behörden und wütend auf die Betreiber von Le Constellation. «Sie hat es satt, dass sich alle gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Sie fordert, dass die Täter bestraft werden und Wiedergutmachung für ihre Tat leisten», so die Anwältin.

Die schwerverletzte Mutter ist nicht die einzige, deren Leben und Aussehen die Brandkatastrophe für immer verändert hat. Im Verbrennungszentrum im französischen Metz wird noch immer ein Überlebender behandelt, bei dem sogar 60 Prozent des Körpers verbrannt wurden. «Es geht vor allem darum, den Patienten zu unterstützen, damit er seine Haut berühren kann, akzeptiert, dass es sein Gesicht ist», erzählt einer der zuständigen Psychologen dem französischen Radiosender RTL. «Manche Patienten wollen nie wieder in den Spiegel schauen.»