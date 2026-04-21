Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hielt am Montagabend die Rettungskräfte in Schaffhausen in Atem. Dank der Geistesgegenwart eines Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden. Dennoch forderte das Feuer eine verletzte Person und hinterliess grossen Sachschaden.

Guido Felder Ausland-Redaktor





Um 20.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner dichten Rauch, der sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Steingutstrasse ausbreitete. Bei der Nachschau entdeckte er einen Bewohner, der gerade versuchte, aus einer bereits brennenden Wohnung zu flüchten. Der Nachbar reagierte sofort und begleitete den Mann umgehend ins Freie.

Die alarmierte Feuerwehr der Stadt Schaffhausen rückte mit einem Grossaufgebot aus. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell in der Küche der betroffenen Wohnung lokalisieren. Durch den raschen Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten, eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile oder benachbarte Wohnungen zu verhindern.

Während der Löscharbeiten mussten sämtliche Bewohner der Liegenschaft vorsorglich evakuiert werden. Erst nach rund eineinhalb Stunden gab die Einsatzleitung Entwarnung, woraufhin die Nachbarn in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Der Bewohner der Brandwohnung erlitt bei dem Feuer Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Eine Ambulanzcrew der Spitäler Schaffhausen übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte den Mann anschliessend ins Spital. Seine Wohnung wurde durch das Feuer und den Rauch so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.