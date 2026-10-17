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Offenbar gestürzt
76-Jähriger stirbt bei Pilzsuche

Am Freitag verschwand während der Pilzsuche ein 76-jähriger Mann aus Italien. Am Samstagvormittag wurde seine Leiche gefunden.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass am Samstag ein toter Mann gefunden wurde.
Foto: Raphaël Dupain
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Angela RosserJournalistin News

Ein 76-jähriger Mann ist bei der Pilzsuche tödlich verunglückt. Nachdem er am Freitagabend als vermisst gemeldet worden war, leiteten die Kantonspolizeien Graubünden und Tessin und die Schweizerische Bergrettung eine Suchaktion ein. Diese konzentrierte sich zunächst auf die Bündner Seite und wurde am Vormittag auf das Tessin ausgeweitet.

Kurz vor 11.30 Uhr am Samstag fanden die Einsatzkräfte den Mann tot oberhalb der Monti Loga bei Lumino auf rund 1300 Metern Höhe. Nach ersten Erkenntnissen war der 76-Jährige bei der Pilzsuche gestürzt. Die genauen Umstände werden untersucht. An der Suche war auch die Rega beteiligt.

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