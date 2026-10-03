Am Freitagabend kollidierten in Möhlin zwei Autos frontal-seitlich miteinander. Bei der 28-jährigen Unfallverursacherin fiel der Atemalkoholtest positiv aus. Sie musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagabend kurz vor 22.30 Uhr fuhr eine 28-Jährige mit ihrem BMW von der Hafnerhöhle in Möhlin AG in Richtung Landstrasse. Gleichzeitig war eine 62-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz auf der vortrittsberechtigten Landstrasse unterwegs.

Beim Einbiegen in die Landstrasse übersah die 28-Jährige den herannahenden Mercedes von der 62-Jährigen. In der Folge kam es zur seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Positiver Alkoholtest bei Unfallverursacherin

Dabei wurde die 62-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zwecks Kontrolle in ein Spital überführt. An den beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Zudem wurde der BMW durch die Wucht des Aufpralls in eine Stützmauer gedrückt.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit verlief der Atemalkoholtest bei der 28-Jährigen positiv. Aufgrund dessen musste sie ihren Führerschein auf der Stelle abgeben.