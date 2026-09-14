Seit Sonntag wird die 82-jährige Rosa Schaad aus Rodersdorf vermisst. Die Kantonspolizei Solothurn bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der Vermissten um Mithilfe.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Rosa Schaad verliess am Sonntagmorgen um circa 8 Uhr ihr Wohndomizil in Rodersdorf SO und kehrte nicht mehr dorthin zurück. Alle bisherigen Suchmassnahmen und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn ergaben keine Anhaltspunkte über ihren Aufenthaltsort, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Die Gesuchte ist circa 157 cm gross und von normaler Statur. Sie trägt möglicherweise ein schwarzes oder dunkelblaues Oberteil.

Personen, die seit Sonntag Kontakt mit der Vermissten hatten, sie gesehen haben oder Angaben über ihren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17 oder 117.