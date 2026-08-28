DE
FR
Abonnieren

Video aus Trimbach SO
Unwetter verwandelt Strasse in Fluss

Ein heftiges Unwetter fegt am Freitag über weite Teile der Schweiz. Dieses Leservideo aus Trimbach SO zeigt, wie eine Strasse einem Fluss ähnelt.
Publiziert: vor 30 Minuten
Kommentieren
Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen