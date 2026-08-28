DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Mittelland
Solothurn
Video aus Trimbach SO: Unwetter verwandelt Strasse in Fluss
Video aus Trimbach SO
Unwetter verwandelt Strasse in Fluss
Ein heftiges Unwetter fegt am Freitag über weite Teile der Schweiz. Dieses Leservideo aus Trimbach SO zeigt, wie eine Strasse einem Fluss ähnelt.
Publiziert: vor 30 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
0:32
Sturm in Beringen SH
Dach fliegt 100 Meter durch die Luft – und landet auf parkierten Autos
0:30
Sturm in Birrfeld AG
Strommast landet auf Tennishalle
0:15
Heftige Unwetter
Freitagsmärit in Grenchen nach Sturm verwüstet
1:09
Und heftiger Hagel
Strasse in Nussbaumen AG nach Regen überflutet
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen