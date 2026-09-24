In Meltingen kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Dabei wurde der Velofahrer schwer verletzt. Der Unfallhergang wird durch die Polizei abgeklärt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Mittwoch, kurz vor 14.30 Uhr, war ein 34-jähriger Automobilist auf der Fehrenstrasse von Zullwil herkommend in Richtung Fehren unterwegs. Bei der Kreuzung Meltingerbrücke beabsichtigte er, nach links in Richtung Meltingen abzubiegen.

Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem 71-jährigen Velofahrer, der von Fehren herkommend in Richtung Kreuzung Meltingerbrücke unterwegs war. Durch den Aufprall wurde der Velofahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam anschliessend auf der Strasse zu liegen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.