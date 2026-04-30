Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagabend mit Grossaufgebot zur Verenaschlucht ausgerückt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Helikopter kreist über Rüttenen SO, Frau stürzt in Verenaschlucht

Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei retten die verunglückte Frau

Einsatzkräfte vor Ort: Kantonspolizei Solothurn bestätigt Rettungseinsatz

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Helikopter kreist über Rüttenen SO. Auch Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Wie ein Leserreporter berichtet, sind gerade Rettungskräfte in der Verenaschlucht unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick mitteilt, ist eine Frau gestürzt.

«Sie konnte gerettet werden. Die Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei war im Einsatz», sagt Chantal Wälchli von der Kantonspolizei Solothurn zu Blick. Weitere Angaben konnte die Kapo-Sprecherin noch nicht machen.