Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Helikopter kreist über Rüttenen SO, Frau stürzt in Verenaschlucht
- Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei retten die verunglückte Frau
- Einsatzkräfte vor Ort: Kantonspolizei Solothurn bestätigt Rettungseinsatz
Johannes HilligRedaktor News
Ein Helikopter kreist über Rüttenen SO. Auch Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.
Wie ein Leserreporter berichtet, sind gerade Rettungskräfte in der Verenaschlucht unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick mitteilt, ist eine Frau gestürzt.
«Sie konnte gerettet werden. Die Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei war im Einsatz», sagt Chantal Wälchli von der Kantonspolizei Solothurn zu Blick. Weitere Angaben konnte die Kapo-Sprecherin noch nicht machen.