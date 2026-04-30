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Frau aus Verenaschlucht gerettet
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Rega-Einsatz in Rüttenen:Frau aus Verenaschlucht gerettet

Unfall in Rüttenen SO
Rega kreist über Verenaschlucht

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagabend mit Grossaufgebot zur Verenaschlucht ausgerückt.
Publiziert: 18:08 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Die Polizei bestätigt den Einsatz an der Schlucht. Eine Frau hatte einen Unfall.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Helikopter kreist über Rüttenen SO, Frau stürzt in Verenaschlucht
  • Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei retten die verunglückte Frau
  • Einsatzkräfte vor Ort: Kantonspolizei Solothurn bestätigt Rettungseinsatz
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Johannes HilligRedaktor News

Ein Helikopter kreist über Rüttenen SO. Auch Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Wie ein Leserreporter berichtet, sind gerade Rettungskräfte in der Verenaschlucht unterwegs. Wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage von Blick mitteilt, ist eine Frau gestürzt.

«Sie konnte gerettet werden. Die Rega, Feuerwehr, Ambulanz und Polizei war im Einsatz», sagt Chantal Wälchli von der Kantonspolizei Solothurn zu Blick. Weitere Angaben konnte die Kapo-Sprecherin noch nicht machen. 

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