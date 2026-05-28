Im Waldgebiet «Obere Bündten» bei Oberbuchsiten ist am Mittwochabend ein 16-jähriger Velofahrer aus noch zu klärenden Gründen gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochabend, 27. Mai 2026, gegen 21.15 Uhr, waren drei 16-jährige Jugendliche mit dem Velo im Wald oberhalb von Oberbuchsiten unterwegs. Sie fuhren auf der Naturstrasse im Gebiet «Obere Bündten» talwärts in Richtung Oberbuchsiten SO.

Aus noch zu klärenden Gründen kam einer der Jugendlichen zu Fall und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.